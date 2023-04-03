Вайкуле назвала условие для уважения Путина

Певица Лайма Вайкуле считает, что негативное отношение к россиянам во время военной спецоперации со временем пройдет, а сейчас трудно делить жителей страны на виноватых и невиновных. По ее мнению, все может решить один человек.

Вайкуле высказалась об агрессии к россиянам в интервью Ксении Собчак. Певица уверена, сейчас на общее мнение о стране влияет всего один человек — президент Владимир Путин.

«Один человек это может остановить — Путин. Он должен сказать: "Стоп, я сделал глупость". Представляете, какая сила? Как бы его зауважали? Вот я бы его зауважала», — сказала Вайкуле.

Ранее певица оправдала свои высказывания об отказе от русского языка эмоциями. Она заявила, что продолжит петь русские песни, поскольку это то, чего ее лишить не могут.