Уникальный российский материал сделает самолеты невидимыми

Специалисты корпорации «Ростех» разработали уникальный материал, поглощающий до 95% электромагнитного излучения радаров и позволяющий сделать самолет практически невидимым, сообщает пресс-служба компании.

Материал представляет собой стеклоткань, в основе которой тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции. Опытные образцы успешно прошли необходимые заводские испытания и подтвердили высокую эффективность.

Отмечается, что существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания.

На первом этапе из невидимого для радара материала планируется изготавливать лопатки компрессоров двигателей, которые являются одной из самых заметных деталей самолета в радиодиапазоне.