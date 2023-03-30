НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уникальный российский материал сделает самолеты невидимыми

Источник:
Sibnet.ru
207 1
Армия России (истребитель Су-57)
Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Специалисты корпорации «Ростех» разработали уникальный материал, поглощающий до 95% электромагнитного излучения радаров и позволяющий сделать самолет практически невидимым, сообщает пресс-служба компании.

Материал представляет собой стеклоткань, в основе которой тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции. Опытные образцы успешно прошли необходимые заводские испытания и подтвердили высокую эффективность.

Отмечается, что существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания.

На первом этапе из невидимого для радара материала планируется изготавливать лопатки компрессоров двигателей, которые являются одной из самых заметных деталей самолета в радиодиапазоне.

Еще по теме
Российская ПВО сбила украинскую ракету «Гром-2»
Российский хлебокомбинат начал производство боевых дронов
США начали готовиться к войне в космосе из‑за России и Китая
Российские военные перехватили умную ракету GLSDB
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Песков рассказал о квартире Путина в Кремле
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
65
«А не пошли бы вы на фиг?»: условия МОК по России раскритиковали
50
Песков заявил о долгой «гибридной войне»
36
Патрушев назвал НАТО участником конфликта на Украине
36
Американский аналитик предрек крах доллара и обвал экономики США