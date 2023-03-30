Новые «Москвичи» появились в парке ГИБДД

Кроссоверы «Москвич 3» появились в автопарке ГИБДД, фотографии машин в соответствующей окраске и с проблесковыми маячками опубликовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Москвич. ГАИ. Ожидаемо», — написал Кадаков в телеграм-канале.

Фото: © телеграм-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»

Различные ведомства — один из крупных каналов сбыта новых «Москвичей», о таких планах сразу заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Мосгосстройнадзор закупил 15 автомобилей «Москвич 3».

«Покупать его будут структуры, связанные с правительством Москвы, по той цене, которую объявят. Другие покупатели, как мне кажется, брать их не будут. Автомобили просто будут сплавлять в сервисы каршеринга, такси и муниципальным службам», — комментировал «Коммерсанту» автоэксперт Вячеслав Субботин.

В 2023 году завод выпустить 50 тысяч «Москвичей», из которых 10 тысяч будут с электродвигателем.