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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новые «Москвичи» появились в парке ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Кроссоверы «Москвич 3» появились в автопарке ГИБДД, фотографии машин в соответствующей окраске и с проблесковыми маячками опубликовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Москвич. ГАИ. Ожидаемо», — написал Кадаков в телеграм-канале.

«Москвич 3» в ливрее ГИБДД
Фото: © телеграм-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»

Различные ведомства — один из крупных каналов сбыта новых «Москвичей», о таких планах сразу заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Мосгосстройнадзор закупил 15 автомобилей «Москвич 3».

«Покупать его будут структуры, связанные с правительством Москвы, по той цене, которую объявят. Другие покупатели, как мне кажется, брать их не будут. Автомобили просто будут сплавлять в сервисы каршеринга, такси и муниципальным службам», — комментировал «Коммерсанту» автоэксперт Вячеслав Субботин.

В 2023 году завод выпустить 50 тысяч «Москвичей», из которых 10 тысяч будут с электродвигателем.

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