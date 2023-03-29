Экономисты подсчитали «цену» преступности для России

Экономисты впервые оценили, сколько денег в среднем нужно жертвам преступлений в России, чтобы компенсировать их травмирующий опыт — 1,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Стоимость одного преступления можно оценить в 135,2 тысячи рублей. Это сумма, на которую необходимо увеличить годовой доход пострадавшего, чтобы он ощущал такую же удовлетворенность жизнь, как если бы правонарушения в его адрес не произошло, приводит РБК выводы ученых из Европейского университета (Санкт-Петербург).

По данным на 2021 год, жертвами преступлений себя назвали 10,9% населения страны. Таким образом, в пересчете на всю страну общие издержки от преступности в составили 1,75 триллиона, или 1,3% ВВП.

По словам авторов исследования, это «первая [в своем роде] оценка стоимости преступности в России».