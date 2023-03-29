Асмус обозвали во время выступления в театре

Зритель в зале выкрикнул грубое слово во время выступления Кристины Асмус в постановке «Леди Макбет Мценского уезда», но актриса отреагировала на это с юмором.

После съемок в откровенной интимной сцене фильма «Текст» Кристине Асмус приписывают роль женщины с низкой социальной ответственностью. Некоторые злопыхатели до сих пор считают своим долгом оскорбить актрису.

Так случилось во время провокационного спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре имени Ермоловой, где играла Асмус. Из зала донесся неприличный выкрик в адрес актрисы.

«Кристина не стесняется откровенных сцен, чем" заслужила" смачный выкрик "шалава" с соседнего кресла», — цитирует телеграм-канал «Звездач» одну из зрительниц постановки.

Асмус с юмором отреагировала на данное сообщение, подчеркнув, что всю себя отдает работе. «Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — ответила актриса в соцсети.