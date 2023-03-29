НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Асмус обозвали во время выступления в театре

Источник:
Sibnet.ru
248 2
Фото: © социальные сети Кристины Асмус

Зритель в зале выкрикнул грубое слово во время выступления Кристины Асмус в постановке «Леди Макбет Мценского уезда», но актриса отреагировала на это с юмором.

После съемок в откровенной интимной сцене фильма «Текст» Кристине Асмус приписывают роль женщины с низкой социальной ответственностью. Некоторые злопыхатели до сих пор считают своим долгом оскорбить актрису.

Так случилось во время провокационного спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре имени Ермоловой, где играла Асмус. Из зала донесся неприличный выкрик в адрес актрисы.

Асмус рассказала о сексе в фильме «Текст»

«Кристина не стесняется откровенных сцен, чем" заслужила" смачный выкрик "шалава" с соседнего кресла», — цитирует телеграм-канал «Звездач» одну из зрительниц постановки.

Асмус с юмором отреагировала на данное сообщение, подчеркнув, что всю себя отдает работе. «Не знаю, не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», — ответила актриса в соцсети.

Еще по теме
Полина Гагарина запустила спортивный курс
Ивлеева назвала цену самой дорогой вещи в гардеробе
Глава Кузбасса наградил Никиту Михалкова медалью
Режиссеры предлагали Климовой роль в обмен на секс
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Обсуждение (2)
Топ комментариев

mosquito__2010

Украинцы тоже верили в сказки о европейских зарплатах, в итоге эта страна погибает на глазах.

GammiPluh

вопрос лишь в том как скоро ее не станет

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..

Killer X

там бы обычный интеллект не помешал, а вы сразу искуственный.