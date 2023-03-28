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Ивлеева назвала цену самой дорогой вещи в гардеробе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Анастасии Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что из ее гардероба стоит дороже всего. Оказалось, что на самую дорогую вещь она потратила 1 миллион рублей.

В соцсети Ивлеева ответила на вопрос подписчика о самой дорогой вещи в ее гардеробе. «Косуха Enfants Riches Deprimes за 1 000 000 рублей», — написала блогер.

Enfants Riches Deprimes — парижский бренд. Все коллекции марки лимитированы и каждая вещь подгоняется под нового владельца.

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Настя Ивлеева предпочитает спортивный стиль в одежде, яркие цвета. Девушка придерживается трендов, но при этом умеет сочетать несочетаемое и выглядеть стильно.

Ивлеева входит в число самых богатых блогеров России. По данным Forbes за 2021 год, она заработала 2,7 миллиона долларов.

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