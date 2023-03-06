Стилисты уверены — проигнорировать цвет Viva Magenta модницы не смогут. Использовать главный цвет 2023 года в деталях гардероба или сделать базовым, каждая решит сама. Эксперты же дали советы, как «нетрадиционный красный» совмещать с другими цветами и рассказали — какому типажу он больше подойдет.

Про цвет Viva Magenta

Цвет года ежегодно выбирает институт Panton. Цвет или оттенок определяет настроение общества во всем мире. Panton описывает Viva Magenta как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».

Этот цвет не такой агрессивный, как типичные алый или красный. Он более мягкий, приемлемый в повседневных образах, «прирученный», охарактеризовала цвет года персональный стилист и fashion-аналитик Анастасия Игнатова.

Фото: © Pantone

«Если вы выбрали его (цвет Viva Magenta) в гардероб, то это сообщение для окружающих, что вы следите за трендами. Подходит он и молодым девушкам, и элегантным дамам при условии правильного сочетания и подбора в одежде и аксессуарах», — сказала Игнатова Sibnet.ru.

Какую одежду выбрать в цвете Viva Magenta

Viva Magenta — это достаточно сложный оттенок, и он точно не станет базовым цветом в гардеробе большинства девушек. Но его несложно адаптировать на каждый день, комбинировать с базовыми вещими и цветами.

Хорошим решением будет использование этого цвета в аксессуарах, в отдельных предметах одежды — дозированно. Тогда Magenta станет ярким акцентом повседневных образов, что позволит разбавить гардероб новые яркими красками, сделать его трендовым, но не перестраивать полностью.

Фото: © соцсети

«Рекомендую обратить внимание на сумку, обувь, ремень, брюки или юбку в модном цвете Viva Magenta. Такие предметы точно впишутся почти в любой гардероб и подойдут любому типу внешности», — посоветовала стилист.

Типажи и цвет года — 2023

Viva Magenta создан путем смешения синего и красного в определенных пропорциях. Поэтому его нельзя охарактеризовать как холодный или теплый цвет.

По этой причине «нетрадиционный красный» цвет в разной насыщенности подходит практически каждой женщине: светловолосой, темноволосой и рыжей. Единственное — Viva Magenta рекомендуют с осторожностью использовать в портретной зоне обладательницам светлой кожи, бледным от природы и с «прозрачной» кожей дамам.

«Правильные оттенки у лица подчеркнут ваши достоинства внешности и отвлекут внимание от несовершенств, а неподходящие оттенки, наоборот, сделают внешний вид уставшим и болезненным», — отметила Игнатова.

Фото: © соцсети

Fashion-аналитик посоветовала один из самых простых способов определить, подходит ли цвет Viva Magenta: при хорошем дневном свете прикладывать вещь к себе и внимательно наблюдать за своим лицом.

«Вы заметите, что некоторые оттенки и насыщенность цвета усилят бледность лица, придадут ему уставший вид и сделают круги под глазами более заметными, а другие, наоборот, заставят лицо сиять и сделают цвет глаз ярче», — сказала собеседница.

Сочетание Viva Magentа с другими цветами

Самый беспроигрышный вариант — комбинировать Magenta и черный цвет. Благодаря этому аристократическому цвету наивная девушка становится элегантной, представительной дамой.

Большой тренд 2023 года — это сочетание нарядных юбок с белой блузкой. Стилист порекомендовала попробовать это правило и с цветом Viva Magenta: «Комбинируйте белую блузку, рубашку или футболку с юбкой или брюками цвета Viva Magenta и такой комплект станет вполне повседневным».

Фото: © соцсети

Сочетание с травяным зеленым, ярким оранжевым или, для менее смелых экспериментов — с осенней охрой наполнят образ жизненной энергией и точно сделает его центром притяжения внимания в любом обществе.

Классический вариант «успокоить» цвет Viva Magenta — соединить его с серым. Такой наряд будет привычным для всех, при этом колоритный, концентрированный оттенок «нетрадиционного красного» прибавит оригинальности.

Для вечера или торжества Игнатова посоветовала total-look цвета Viva Magenta: элегантный брючный костюм, струящееся платье в пол или яркое мини.

Но не нужно ориентироваться на тренды, если цвет девушке совершенно не подходит или категорически не нравится. Однако, если при этом не хочется отставать от моды, то достаточно выбрать совсем небольшие аксессуары вроде клатча, пояса, перчаток, украшений, подытожила эксперт.