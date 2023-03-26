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США не увидели в России готовности к применению ядерного оружия

Источник:
ТАСС
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Российский подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Российский подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Вашингтон не располагает разведывательной информацией, указывающей на намерение России применить ядерное оружие, поэтому не видит причин корректировать размещение своих стратегических сил, сообщила пресс-служба Пентагона.

Так Министерство обороны США прокомментировала решение Москвы размесить по просьбе Минска разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне [в рамках] альянса НАТО», — приводит ТАСС заявление Пентагона.

С начала специальной военной операции РФ на Украине представители администрации США высокого ранга повторяют эти высказывания, комментируя те или иные решения российских властей, связанные с ядерным оружием.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики.

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