Макрон разозлил французов жестом в прямом эфире. ВИДЕО

Президент Франции Эммануэль Макрон неосторожным жестом во время интервью, посвященного нашумевшей пенсионной реформе, вызвал громкий скандал.

Телезрители заметили, Макрон прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных доходами людей.

Политические оппоненты уже назвали Макрона «человеком-шуткой» и пообещали главе государства «эффект Стрейзанд», когда люди помнят о каком-либо факте благодаря попыткам человека скрыть информацию.

При этом аппарат президента Франции уточнил, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость. Президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.

Этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.