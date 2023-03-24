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Макрон разозлил французов жестом в прямом эфире. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон неосторожным жестом во время интервью, посвященного нашумевшей пенсионной реформе, вызвал громкий скандал.

Телезрители заметили, Макрон прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных доходами людей.

Политические оппоненты уже назвали Макрона «человеком-шуткой» и пообещали главе государства «эффект Стрейзанд», когда люди помнят о каком-либо факте благодаря попыткам человека скрыть информацию.

При этом аппарат президента Франции уточнил, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость. Президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.

Этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

GammiPluh

да не особо обольщайся, правительство Казахстана только своих же бизнесменов и нагнет, чем обозлит их......

slavaynin

Хоть кто то думает об экологии

-Керя-

По началу ценник хороший был. Сейчас если поискать можно по дешевле купить...