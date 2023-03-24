Флагманская опция Samsung дорисовала младенцу зубы

Один из владельцев Samsung S23 Ultra поделился в Twitter фотографиями, которые доработала функция ремастеринга в приложении Gallery. Умная обработка кадра дорисовала младенцу зубы.

Родители ожидали обработки, аналогичной Google Фото — фильтров, коррекции цвета и ничего глобального. Опция Photo Remastered отлично убрала сопли на фотографии их семимесячной дочери, но добавила зубы, отсутствующие в оригинале, рассказал рассказал The Verge пользователь с ником Apricot Lennon.

Критики отметили, что работа ретуши очень хороша, но добавление зубов, особенно так некачественно, выглядит ужасно и портит весь эффект. Проблема, скорее всего, присутствует только у флагманов Galaxy S23 Ultra, так как воспроизвести ее на серии Galaxy S22 не получилось.

Ранее флагманы Galaxy S23 Ultra уличили в дорисовывании кратеров при снимках Луны. Компания объяснила это работой нейросети, стремящейся сделать изображение наиболее качественными. По поводу появления зубов на фото грудных младенцев официального комментария Samsung пока нет.