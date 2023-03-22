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Мощный метеорный поток накроет Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Звездопад
Фото: © NASA

Пик интенсивности метеоритного потока Лириды ожидается в ночь на 23 апреля, сообщается на сайте Московского планетария.

«Метеорный поток Лириды активизируется с 14 по 25 апреля. Пик придется на 22-23 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час», — говорится в сообщении.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Лиры, которое располагается в юго-восточной стороне горизонта. Искать поток на небосклоне надо в районе созвездий Лира и Геркулес. Чтобы увидеть его, нужно посмотреть в эту сторону в предутренние часы.

Для наблюдения за метеорным потоком не нужны оптические приборы, однако любоваться космическим дождем лучше вдали от засветки и высотной застройки. Также для идеального результата потребуется ясная погода и отсутствие яркой Луны.

Источником потока Лириды считаются фрагменты долгопериодической кометы 1861 G1 Тэтчер. Это самый древний из стабильных метеоритных потоков, первые записи о нем датируются 687 годом до нашей эры.

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