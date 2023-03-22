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Президент Мексики указал США на взрывы «Северных потоков»

Источник:
ТАСС
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намекнул на возможную ответственность США за взрывы на газопроводах «Северные потоки», напомнив о расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

«Если речь идет об актах насилия, то, как так получилось, что отмеченный премиями в США журналист убежден, что правительство США устроило диверсию на газопроводе, следующем из России в Европу?» — цитирует ТАСС слова президента Мексики.

Он вспомнил о расследовании Херша в связи с докладом Госдепартамента о ситуации с правами человека в мире, в котором утверждается среди прочего, что Лопес Обрадор «публично дискредитирует» журналистов.

Мексиканский лидер назвал документ Госдепа «чистым политиканством». «Если вы говорите о журналистике и свободе, то почему вы не освободите Джулиана Ассанжа?» — отметил он.

27 сентября стало известно о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

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Политика #Мир
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