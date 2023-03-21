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Поставщики предупредили о скачке цен на рис из‑за неурожая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: nishimuraya.kinosakionsen / Attribution License

Прорыв Дамбы на Кубани в прошлом году стал причиной неурожая риса в Краснодарском крае, что может грозить ростом цен на 10–30%, производители же уведомили об этом ретейлеров.

«Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке», — рассказал «Коммерсанту» источник.

Как сообщили в «Ленте», производители действительно уведомили о скором росте цен на рисовую крупу на 15–30%. Но сейчас «заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя», добавили в ретейлере. Компания надеется, что ситуация на рынке стабилизируется.

Часть потребителей могут отказаться от спроса на российский рис и предпочесть гречневую крупу, которая остается более доступной, предположил источник газеты среди производителей.

По данным Росстата, в феврале прошлого года рис в рознице в среднем стоил 108,8 рубля за 1 килограмм, гречневая крупа — 100,1 рубля.

При этом в Национальном рисовом союзе заявили, что запасов крупы для обеспечения внутреннего рынка хватает и причин для роста оптовых цен нет с учетом запрета на экспорт риса из России.

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