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Запрет на ввоз в Россию пластика ударит по бизнесу

Источник:
«Известия»
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Пластиковая посуда
Фото: © Sibnet.ru

Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в России. Минпромторг РФ хочет ограничить производство этой продукции и внутри страны.

Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева, рассказали «Известиям» несколько источников.

По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает на российском рынке более 20%.

Компании, опрошенные «Известиями», выразили беспокойство из-за возможного запрета оборота данных товаров на рынке. Бизнес к такому шагу не готов: часть товаров не имеет альтернативы, производство в необходимом объеме не налажено.

В «Союзмолоке» отметили, что, например, заменить дой-пак на жестяную банку нельзя. Она не будет востребованы, это может стать причиной исчезновения ряда молочных категорий с рынка.

Эксперты считают, что для полного перехода на альтернативные виды упаковки необходимы дополнительные вложения в новые производственные линии. Что приведет к росту цен на продукты.

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Топ комментариев

Алекс555

А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....

Asd10

Правда от тебя настораживает...)))

Alhazred

Ну будут на менее устаревшей погибать. Делов то)))

DRAGONWAY

Воевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...