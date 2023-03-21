США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте с Россией, заявили в МИД РФ.

Так там прокомментировали предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс». Участвовать в ней, по его мнению, должны Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин.

«Официально нам об этой инициативе ничего не известно. <...> Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего, потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — сказали РИА Новости в МИД России.

В ведомстве отметили, что эти страны поставляют на Украину оружие и направляют туда наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат. Кроме того, они ввели против России санкции, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания ее руководства и шантажируют ее друзей.

«Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны», — подчеркнули в МИД.