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Лидер Китая проехал по Москве на секретном лимузине

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские лимузины Hongqi N701 заметили на улицах Москвы, на них передвигается председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Очевидец заснял Hongqi N701 еще накануне визита, а корреспондент Autonews.ru заметил лимузины день прилеты китайского лидера.

Hongqi (Хунцы) N701 — секретная модель. Он принадлежит премиальному суббренду компании FAW.


Точные параметры Hongqi N701 не разглашаются. Внешность модели достаточно консервативная, при этом дизайн во многом напоминает Toyota Century, Rolls-Royce Ghost и Aurus Komendant. Интерьер автомобиля до сих пор не раскрыт.

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