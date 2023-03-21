Лидер Китая проехал по Москве на секретном лимузине

Китайские лимузины Hongqi N701 заметили на улицах Москвы, на них передвигается председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Очевидец заснял Hongqi N701 еще накануне визита, а корреспондент Autonews.ru заметил лимузины день прилеты китайского лидера.

Hongqi (Хунцы) N701 — секретная модель. Он принадлежит премиальному суббренду компании FAW.

Точные параметры Hongqi N701 не разглашаются. Внешность модели достаточно консервативная, при этом дизайн во многом напоминает Toyota Century, Rolls-Royce Ghost и Aurus Komendant. Интерьер автомобиля до сих пор не раскрыт.