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Названа самая большая проблема пользователей Рунета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские регистраторы в январе-феврале 2023 года получили 5,2 тысяча обращений, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 98% поступивших обращений были связаны с фишинговыми ресурсами, сообщает Координационный центр доменов RU/РФ.

Фишинг стал реальной проблемой для пользователей российского сегмента сети после ухода западных компаний и сервисов, а также неразберихи с SSL-сертификатами, возникшей после отказа западных удостоверяющих центров от работы в России, отметил директор центра Андрей Воробьев.

«Почти полностью решена проблема с SSL-сертификатами — их стали выдавать российские удостоверяющие центры. Однако для полной победы над фишерами этого недостаточно, так как процедура регистрации доменного имени крайне проста и позволяет создавать новые домены десятками каждую секунду», — подчеркнул он.

По мнению экспертов, эффективной мерой могло бы стать подтверждение паспортных данных физического лица, регистрирующего доменное имя, через Единую систему идентификации и аутентификации. Это сократило бы число одноразовых регистраций и привело к снижению числа фишинговых ресурсов.

«Сейчас при регистрации необходимо указать паспортные данные администратора домена, однако в этот момент они не проверяются, что и позволяет мошенникам регистрировать доменные имена массово», — пояснил Воробьев.

Фишинг — мошенническая техника, которая используется для кражи личных данных. Для этого создается специальный сайт, который «притворяется» другим ресурсом — обычно известным и популярным. При этом внешне он очень похож на оригинал.

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