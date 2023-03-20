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Перечислены главные продукты для красоты ногтей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Состояние волос и ногтей зависит от поступления веществ, способствующих синтезу кератина, для этого надо есть определенные продукты, сообщает Управление Роспотребнадзора РФ по Красноярскому краю.

Состояние волос и ногтей во многом зависит от синтеза белка кератина. Волосы состоят из него примерно на 90%, а ногти практически на 100%. «Готовый» кератин нельзя получить с пищей. Но можно употреблять те продукты, которые содержат набор полноценных аминокислот и способствуют его синтезу.

«Это в первую очередь мясо, лучше постное, рыба, птица и яйца. Белками богаты кисломолочные продукты, сыры. Содержатся они и в некоторых фруктах (яблоках, ананасах, грушах), крупах (гречке, пшене)», — говорится в сообщении.

Для синтеза кератина необходимы сера, медь, кремний, железо, цинк и кальций, а также целый ряд витаминов: A, C, E и группы B.

Самые главные аминокислоты, входящие в состав кератина, – это цистеин и глицин. Их можно получить из мяса и субпродуктов, семян подсолнечника, сои, грецких орехов, пшеницы.

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