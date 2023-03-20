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Иран определил стоимость автомобилей для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: QEUOP / CC BY-SA 4.0

Иран будет поставлять автомобили SAIPA в Россию через Беларусь. Стоимость моделей составит около 800 тысяч рублей.

SAIPA собирается экспортировать в страны Евразийского экономического сотрудничества 45 тысяч автомобилей, львиная долы пойдет в Россию, сообщил министр торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин в интервью тегеранскому информационному агентству IRNA.

Общая сумма контракта составит 450 миллионов долларов, то есть отпускная цена одного иранского автомобиля для российского рынка будет 10 тысяч долларов. При этом в стоимость не входят растаможка, утильсбор и маржа дистрибьютера.

SAIPA планирует в течение трех лет продать в России не менее 40 тысяч машин, в Белоруссии — до 1 тысячи. В России модельный ряд будет включать три новинки — хэтчбек Quick, седаны Saina и Shahin.

Модели Quick и Saina построены на платформе Kia Pride образца 1987 года. Оба автомобиля оснащаются мотором объемом 1,5 литра мощностью 87 лошадиных сил. В основе седана Saipa Shahin лежит Toyota Yaris второго поколения. Модель получила мотор объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил.

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