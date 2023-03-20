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Запись в первый класс появилась на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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1 сентября
1 сентября
Фото: © Sibnet.ru

На «Госуслугах» появилась возможность написать черновик заявления о приеме ребенка в первый класс и отправить его, как только начнется запись в школах.

«Приёмная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля. Точные даты могут отличаться в зависимости от школы. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Подача заявления автоматизирована. Если профиль родителя и ребенка полностью заполнены, то потребуется только информация о льготах (если имеются) и учебном заведении, куда отправляется первоклассник.

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Отмечается, что подать заявление можно будет сразу в несколько школ, а на «Госуслугах» можно будет заранее просмотреть их список и количество свободных мест в классах. К сервису подключились уже 60 регионов страны.

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Топ комментариев

GammiPluh

Они уже переобулись и заявили что их не так поняли

Asd10

Правда от тебя настораживает...)))

gena415

на Украине идёт ,так называемая СВО ,а если Польша впрегётся по настоящему то там будет война со всеми...

GammiPluh

Цитата(Иркут 69 @ 20.3.2023, 10:26) Ответка не замучает? Саданет он...Этим жильцам планеты Земля давно...