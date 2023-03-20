Запись в первый класс появилась на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась возможность написать черновик заявления о приеме ребенка в первый класс и отправить его, как только начнется запись в школах.

«Приёмная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля. Точные даты могут отличаться в зависимости от школы. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Подача заявления автоматизирована. Если профиль родителя и ребенка полностью заполнены, то потребуется только информация о льготах (если имеются) и учебном заведении, куда отправляется первоклассник.

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Отмечается, что подать заявление можно будет сразу в несколько школ, а на «Госуслугах» можно будет заранее просмотреть их список и количество свободных мест в классах. К сервису подключились уже 60 регионов страны.