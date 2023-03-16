YouTube обвинили в сборе детских данных

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что YouTube регулярно попадается на сборе детских данных. Несмотря на то что хостинг этого не признает, он использует полученную информацию для рекомендации контента и таргетированной рекламы.

Мизулина сообщила «Газете.Ru», что подобное поведение YouTube вызывает вопросы и опасения. Площадка обманывает пользователей, говоря, что не имеет возможности собирать детские данные, хотя обладает всеми ресурсами для аналитики пользовательских предпочтений, а рекомендации зачастую навязаны или не соответствуют.

«В Лигу безопасного интернета обращаются родители и рассказывают о том, что в рекомендуемых видео для детей часто проскакивают видеоролики с деструктивным контентом, связанным с насилием, убийствами, демонстрацией погибших людей и прочей опасной информация для детской психики», — рассказала Мизулина.

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Она отметила, что YouTube нарушает законодательство США, в чьей юрисдикции он находится. В Америке запрещен сбор любой информации о детях, даже в маркетинговых целях.