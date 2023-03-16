НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

YouTube обвинили в сборе детских данных

Источник:
Sibnet.ru
212 1
Главная страница YouTube
Фото: © NordWood Themes / Unsplash License

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что YouTube регулярно попадается на сборе детских данных. Несмотря на то что хостинг этого не признает, он использует полученную информацию для рекомендации контента и таргетированной рекламы.

Мизулина сообщила «Газете.Ru», что подобное поведение YouTube вызывает вопросы и опасения. Площадка обманывает пользователей, говоря, что не имеет возможности собирать детские данные, хотя обладает всеми ресурсами для аналитики пользовательских предпочтений, а рекомендации зачастую навязаны или не соответствуют.

«В Лигу безопасного интернета обращаются родители и рассказывают о том, что в рекомендуемых видео для детей часто проскакивают видеоролики с деструктивным контентом, связанным с насилием, убийствами, демонстрацией погибших людей и прочей опасной информация для детской психики», — рассказала Мизулина.

TikTok установит лимит для несовершеннолетних

Она отметила, что YouTube нарушает законодательство США, в чьей юрисдикции он находится. В Америке запрещен сбор любой информации о детях, даже в маркетинговых целях.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Онлайн-сервисы напомнят россиянам о грядущей оплате
YouTube разрешил блогерам ругаться матом
Поисковик DuckDuckGo получит ИИ для генерации ответов
Минцифры предложило продлить бесплатный доступ в интернет до недели
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
2515
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
3450
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
2967
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
3174
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
73435
2
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
6839
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
3554
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
4083
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
4528
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
6024
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Почему Артемовск так важен для Украины и России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

контрреволюционные вещи говорите

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

slavaynin

надо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный