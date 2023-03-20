Firefox спрячет электронные адреса и телефоны от мошенников

Разработчики браузера Mozilla Firefox анонсировали функцию Relay. Она позволит маскировать номера телефонов и электронные адреса, чтобы защитить их от мошенников.

Опция маскировки номеров и e-mail доступна пользователям расширения Relay, но будет интегрирована в базовый функционал браузера, сообщили разработчики в блоге Mozilla. Они отметили, что дополнение пользуется большой популярностью и заслуживает внедрения в новые версии.

Опция предлагает пользователям маски — виртуальные номера и электронные адреса с переадресацией на реальные. Их можно использовать на любых сайтах и это позволит сберечь конфиденциальную информацию в случае утечек или регистрации на фишинговых ресурсах.

Chrome, Firefox или чтото еще: какой браузер выбрать?

Самостоятельное расширение Firefox Relay доступно с 2020 года всем пользователям браузера. Разработчики планируют интегрировать его опции в основную сборку до конца 2023 года.