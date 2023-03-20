Ажиотажный спрос на визы в Китай зафиксирован в России

Эксперты зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам России.

Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге — через месяц, сообщила «Коммерсанту» замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной.

Самый высокий спрос пришелся на деловые визы в Китай. Но увеличился спрос и на туристические поездки. Согласно данным OneTwoTrip, КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений.

Ранее Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, если к маю вопрос с безвизовыми группами решится, то выездной турпоток в Китай в этом году может восстановиться на 30–40% от уровня, который был до пандемии COVID-19.

Дальнейший рост безвизового туризма пока сдерживает ограниченное авиасообщение. Российским авиакомпаниям будет не так просто нарастить объем.