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Ажиотажный спрос на визы в Китай зафиксирован в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Главная достопримечательность Китая — площадь Тяньаньмэнь в Пекине
Главная достопримечательность Китая — площадь Тяньаньмэнь в Пекине
Фото: Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Эксперты зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам России.

Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге — через месяц, сообщила «Коммерсанту» замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной.

Самый высокий спрос пришелся на деловые визы в Китай. Но увеличился спрос и на туристические поездки. Согласно данным OneTwoTrip, КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений.

Ранее Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, если к маю вопрос с безвизовыми группами решится, то выездной турпоток в Китай в этом году может восстановиться на 30–40% от уровня, который был до пандемии COVID-19.

Дальнейший рост безвизового туризма пока сдерживает ограниченное авиасообщение. Российским авиакомпаниям будет не так просто нарастить объем.

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Жизнь #Туризм
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