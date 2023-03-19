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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин посетил отбитый у Украины Мариуполь

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин Мариуполь, отбитый весной 2022 году у Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Это первая поездка российского лидера в Донбасс.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки. Президенту доложили о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой.

«Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города», — уточнили в пресс-службе.

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