Президент России Владимир Путин Мариуполь, отбитый весной 2022 году у Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Это первая поездка российского лидера в Донбасс.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки. Президенту доложили о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой.

«Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города», — уточнили в пресс-службе.