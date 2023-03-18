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Трамп предсказал собственный арест

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп предсказал собственный арест 21 марта, об этом политик написал на личной странице в собственной соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена выяснил, что 21 марта его должны задержать. В чем именно его обвиняет прокуратура, Трамп не уточнил.

При этом американский телеканал NBC ранее сообщал, что Трампу могут предъявить обвинение из-за выплат Стефани Клиффорд — бизнесмен передал порнозвезде 130 тысяч долларов, чтобы скрыть роман с ней.

Трамп поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну выплатить деньги порноактрисе на фоне президентской кампании 2016 года, при этом официально их обозначили как средства на оплату юридических услуг.

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