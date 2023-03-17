Бледанс и Погребняк устроили разборки на шоу «Новые звезды в Африке»

Главными конкурентами на шоу «Новые звезды в Африке» стали актриса Эвелина Бледанс и блогер Мария Погребняк, в предыдущих сезонах проекта соревновались лидеры-мужчины.

В новом выпуске шоу Бледанс не понравилось, что ей достался пустой бутерброд, о чем она высказалась, предъявив обвинения тому, кто делил еду.

Претензии актрисы продолжились и после: она отчитала весь коллектив за неуважение к отдыху других участников. Этим она умудрилась настроить против себя половину участников проекта и в пух и прах разругаться с Погребняк.

Затем в новом выпуске появилась новая участница — актриса Мария Кравченко. Перед голосованием коалиции, появившиеся на проекте, пытались склонить ее на свою сторону, но актриса соблюдала нейтралитет.

Голосование не обошлось без скандала между Бледанс и Погребняк, а выбор участников шокировал ведущих шоу Ольгу Бузову и Михаила Галустяна и вызвал истерику у одной из участниц проекта.

Кто отправился на испытание на вылет и чем закончился конфликт между актрисой и блогером, покажут в воскресенье, 19 марта, в 19.00 на ТНТ.