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Бледанс и Погребняк устроили разборки на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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шоу «Новые звезды в Африке»
Фото: © пресс-служба ТНТ

Главными конкурентами на шоу «Новые звезды в Африке» стали актриса Эвелина Бледанс и блогер Мария Погребняк, в предыдущих сезонах проекта соревновались лидеры-мужчины.

В новом выпуске шоу Бледанс не понравилось, что ей достался пустой бутерброд, о чем она высказалась, предъявив обвинения тому, кто делил еду. 

Претензии актрисы продолжились и после: она отчитала весь коллектив за неуважение к отдыху других участников. Этим она умудрилась настроить против себя половину участников проекта и в пух и прах разругаться с Погребняк.

Затем в новом выпуске появилась новая участница — актриса Мария Кравченко. Перед голосованием коалиции, появившиеся на проекте, пытались склонить ее на свою сторону, но актриса соблюдала нейтралитет.

Голосование не обошлось без скандала между Бледанс и Погребняк, а выбор участников шокировал ведущих шоу Ольгу Бузову и Михаила Галустяна и вызвал истерику у одной из участниц проекта.

Кто отправился на испытание на вылет и чем закончился конфликт между актрисой и блогером, покажут в воскресенье, 19 марта, в 19.00 на ТНТ.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

Asd10

Сбивают. Тепло Энерго Централь украинской энергосистемы легко сбивает нашу ракету. Лоб в лоб.

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!