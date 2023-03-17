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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боевое применение «Тайфун ВДВ» впервые показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России впервые показало на видео боевое применение многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун ВДВ» в зоне специальной военной операции.

Разведгруппа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт украинских сил с помощью беспилотной авиации, сообщило Минообороны. «Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях "Тайфун-ВДВ"», — уточнили в военном ведомстве

«Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-миллиметровой автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований», — рассказали в Минобороны.

«Тайфун-ВДВ» предназначен для оснащения десантных подразделений и поэтому может десантироваться парашютным способом с самолетов. Имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони.

Машина оснащена дистанционно-управляемым боевым модуль БМ-30-Д с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Модуль оборудован автоматизированной системой управления огнем с комбинированным прицелом с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и устройством сопровождения целей.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

Asd10

Сбивают. Тепло Энерго Централь украинской энергосистемы легко сбивает нашу ракету. Лоб в лоб.

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!