Боевое применение «Тайфун ВДВ» впервые показали на видео

Минобороны России впервые показало на видео боевое применение многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун ВДВ» в зоне специальной военной операции.

Разведгруппа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт украинских сил с помощью беспилотной авиации, сообщило Минообороны. «Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях "Тайфун-ВДВ"», — уточнили в военном ведомстве

«Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-миллиметровой автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований», — рассказали в Минобороны.

«Тайфун-ВДВ» предназначен для оснащения десантных подразделений и поэтому может десантироваться парашютным способом с самолетов. Имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони.

Машина оснащена дистанционно-управляемым боевым модуль БМ-30-Д с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Модуль оборудован автоматизированной системой управления огнем с комбинированным прицелом с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и устройством сопровождения целей.