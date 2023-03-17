Торговая сеть Metro открыла вход для всех покупателей

Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя, говорится в сообщении компании.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя», — говорится в сообщении.

Теперь карта Metro предназначена не для входа, а для выгодных покупок, уточнила компания. Она позволит получать персональные скидки, специальные предложения и возврат кешбэка.

Ранее такие карты могли оформить лишь юрлица и индивидуальные предприниматели. Потом их сделали доступными для всех желающих. До 16 марта проход в магазины был возможен только при наличии карты.

Metro — немецкая торговая сеть. В России у компании работает 93 торговых центра в 51 российском регионе.