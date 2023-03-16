НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку ВСУ у Красного Лимана

Источник:
Sibnet.ru
340 4

Российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

«На краснолиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск "Центр" была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск», — сказал Аверин.

По его словам, Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. «Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи», — отметил начальник пресс-центра.

Танк Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом.

На машине реализована возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.

Тема: Военная операция на Украине
Байдена уличили в страхе перед «победой Украины»
Кремль отреагировал на слухи о начале новой волны мобилизации
Киев решил продолжать битву за Артемовск
Кремль отреагировал на планы Запада привлечь Россию к суду
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Верить американцам это окончательно расстаться со здравым рассудком и рассориться со своей головой. Украинцы...

GammiPluh

MQ-9 сбила группа радикальных пророссийских украинцев, захвативших Су-27 и вылетевших из Молдавии. Операцию...

GammiPluh

И что оно сделает? танков еще поставит на Украину? а так они бы остановились, одумались)))

GammiPluh

А они еще и скакали за все это, даже трудно в простом предложении выразить как их кинули и отправляют...