Танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку ВСУ у Красного Лимана

Российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

«На краснолиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск "Центр" была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск», — сказал Аверин.

По его словам, Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. «Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи», — отметил начальник пресс-центра.

Танк Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом.

На машине реализована возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.