Ди Каприо назвал шедевральным фильм со своим участием

Леонардо Ди Каприо дал высокую оценку фильму «Убийцы цветочной луны», который еще не вышел на экраны, но актер уже посмотрел работу.

«Мы говорили о фильме с Лео. Мы обедали, и он сказал: «Джеки, мне кажется, мы выпустим шедевр». Я подумала, что, если Лео так сказал, это многое значит. Он не говорит такие вещи легкомысленно. Ведь он в кинобизнесе с детства», — озвучила оценку Ди Каприо художник по костюмам Жаклин Уэст в интервью изданию Deadline.

Фильм «Убийцы цветочной луны» снял режиссер Мартин Скорсезе в жанре вестерн. Сюжет развивается в 1920-х годах вокруг индейского племени. Череда убийст привлекает внимание ФБР, и сотрудники начинают расследование.

Кроме Ди Каприо ключевые роли в фильме исполнили Джесси Племонс и Роберт Де Ниро. Премьера «Убийц цветочной луны» состоится до конца года.