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Венеру посчитали обитаемой планетой задолго до Земли

Источник:
Phys.org
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Планета Венера
Планета Венера
Фото: © NASA

Венера в глубокой древности могла обладать потенциально обитаемыми жидкими океанами, выяснили американские ученые.

Исследователи Чикагского университета построили новую компьютерную модель, которая учитывала различные сценарии исторического развития Венеры с учетом возможной вариации состава ее атмосферы.

Модель в общей сложности запускали 94 080 раз. При этом лишь несколько сотен запусков реконструкции дали результаты, соответствующие показателям современной атмосферы Венеры, которую сейчас ученые называют «адской планетой».

Из полученных данных следует, что на поверхности Венеры жидкие океаны могли существовать задолго до того, как зародилась жизнь на Земле. При этом присутствие жидкой воды ученые считают одним из самых важных условий для появления и развития жизни.

Однако гипотетические обитаемые эпохи на Венере должны были закончиться в период до трех миллиардов лет назад. В частности, моделирование доказало, что планета безусловно была необитаемой на протяжении более 70% своей истории.

Тема: Человек и космос
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Наука #Космос #Наука
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mosquito__2010

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