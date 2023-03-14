Здоровая жизнь в деревне оказалась мифом

Загородная жизнь может быть не столь полезна для психического здоровья, как считалось ранее, выяснили американские исследователи.

Ученые проанализировали результаты масштабных исследований населения США, в рамках которых собирались данные о жителях городских и сельских районов. В частности, они включали сведения о состоянии психологического здоровья американцев.

Оказалось, что в целом жители в сельской местности отличаются более высокой тревожностью и подавленностью по сравнению с горожанами. Кроме этого, сельские жители не были более удовлетворены своей жизнью, чем люди, которые жили в городских районах.

По мнению ученых, это может быть связано с трудностями жизни в сельской местности, а также отсутствием доступа к лечению и психологическим услугам. При этом стоит отметить, что результаты исследования касаются исключительно жителей США.