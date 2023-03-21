Каждое новое поколение создает свой тайный язык, чтобы узнавать своих и отсеивать чужих. Но зумеры побили все рекорды по количеству сленговых словечек. С чем это связано и что означают «кринж», «краш», «овердофига» и еще несколько десятков модных терминов?

Есть условная теория поколений, в которой родившиеся с 2000 по 2010 годы обозначаются как «поколение Z» или «зумеры». Главное отличие зумеров в том, они родились со смартфоном в руках и аккаунтами в соцсетях. По данным Росстата, в России их около 40 миллионов человек.

Как рождается молодежный сленг

У появления молодежного сленга несколько причин. Одна из них — особенности подросткового возраста, когда дети самоутверждаются, стараются дистанцироваться от родителей даже на уровне языка общения.

Кроме того, молодежь более экспрессивна, эмоциональна, и поэтому подростки стремятся к более емкой речи, более коротким словам.

А еще молодежь любит все новое. И на фоне того, что словарный запас в силу малого опыта у тинейджеров не велик, свежий набор слов отлично заменяет им обычные выражения из лексики взрослого человека.

При этом каждом поколении возникают свои сленговые словечки, связанные с реалиями времени. Например, у молодежи в нулевых были в обиходе: «аффтар», «ржунимагу», «клава», «аська», «контра». Тогда сленг был связан с зарождением интернета, первыми компьютерными программами и играми.

А сегодняшнее популярное «триггер» и производные от него «триггерит», «триггернуться» связаны с модой на психологию, отметила доцент кафедры филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Елена Дубровская.

У зумеров самый богатый сленг

Словарь зумеров оказался намного богаче, чем у предыдущих поколений. Виной тому интенсивное погружение в мир интернета, где рождаются тренды, мемы, и который стер все границы, в том числе географические.

Современные российские подростки очень активно заимствуют слова из множества сфер, в особенности — англоязычные выражения. Так, огромное количество слов к 2023 году пришло в молодежный сленг из языка геймеров.

Как источники сленга не отстают и зарубежные музыка и сериалы. Если раньше сериалы смотрели и обсуждали только с друзьями, то теперь вокруг популярных сериалов образуется фанатская база, создается множество мемов и дополнительного контента, и, как следствие — специфических терминов.

Но новые слова не входят в молодежный язык в оригинальном звучании.

Они сначала трансформируются, иногда не раз, и только потом становятся устойчивыми в лексиконе.

Здесь опять вступает в силу стремление с сокращениям. Например, с целью экономии речевых усилий «вариант» превращается в «варик», вместо сюрреализма говорят «сюр» , «ава» — вместо «аватарки» или даже «ЛП» — вместо «лучшей подруги».

«Или (слова) заимствуются для наиболее точной передачи значения используемого слова. Отсюда все "краши", "кринжи и всяческое "стэнить", "форсить". Или, возможно, просто как проявление своего рода лингвокреативности, как "овердофига"», — сказала Sibnet.ru Дубровская.

Словарь молодежного сленга

О людях (существительные):

Бро — неформальное обращение к человеку, похоже по смыслу на «друг», «товарищ».

— неформальное обращение к человеку, похоже по смыслу на «друг», «товарищ». Бэсти — лучший друг.

— лучший друг. Душнила — излишне занудный, давящий человек.

— излишне занудный, давящий человек. Краш — человек, в которого тайно влюблен.

— человек, в которого тайно влюблен. Поридж — зумер, излишне следующий трендам.

— зумер, излишне следующий трендам. Рак — неумелый человек, неспособный играть в компьютерные игры, как будто у него клешни вместо рук.

— неумелый человек, неспособный играть в компьютерные игры, как будто у него клешни вместо рук. Соулмейт — родственная душа.

— родственная душа. Токсик — токсичный человек.

О действиях (глаголы):

Агриться – раздражаться.

– раздражаться. Апать — подниматься в звании или улучшать что-то.

— подниматься в звании или улучшать что-то. Бомбить — негодовать.

— негодовать. Го — призыв к действию.

— призыв к действию. Гостинг — резкое прекращение отношений без предупреждения и объяснения причин.

— резкое прекращение отношений без предупреждения и объяснения причин. Лутать — добыть что-то от денег до продуктов в магазине.

— добыть что-то от денег до продуктов в магазине. Ивейтить — уклоняться.

— уклоняться. Запилить — сделать что-то в контексте социальных сетей.

— сделать что-то в контексте социальных сетей. Оффнуть — выключить.

— выключить. Пушить — продвигать.

— продвигать. Рашить — спешить.

— спешить. Стэнить — фанатеть, слово из песни рэпера Эминема «Stan».

— фанатеть, слово из песни рэпера Эминема «Stan». Трэпить — веселиться, проводить время на вечеринках.

— веселиться, проводить время на вечеринках. Флексить — хвастаться, выделываться.

— хвастаться, выделываться. Форсить — проталкивать.

— проталкивать. Харасить — причинять вред или мучать.

— причинять вред или мучать. Чекать — проверять.

— проверять. Шипперить — придумывать себе, что какая-либо пара состоит в отношениях.

О чувствах и эмоциях:

Кринж — испанский стыд.

— испанский стыд. Изи — легко.

— легко. Овердофига — очень много, от слов over (сверх) и до фига (много).

— очень много, от слов over (сверх) и до фига (много). Симп – ощущение неловкости из-за своей влюбленности.

– ощущение неловкости из-за своей влюбленности. Вайб — атмосфера, возникающая при каких-либо обстоятельствах.

— атмосфера, возникающая при каких-либо обстоятельствах. Рарный айтем — настоящая удача.

— настоящая удача. Муд — настроение, состояние.

— настроение, состояние. Топ — хороший, лучший.

— хороший, лучший. Панч — оскорбление.

— оскорбление. Криповый — страшный.

— страшный. Рандомный — случайный.

— случайный. Факап — провал.

— провал. Эпик — что-то невообразимо крутое.

О разном:

Абилка — способность, полученная при прохождении уровней или данная по умолчанию.

— способность, полученная при прохождении уровней или данная по умолчанию. Ачивка — достижение, полученное в ходе выполнения определенных заданий, за которое даются призы или бонусы.

— достижение, полученное в ходе выполнения определенных заданий, за которое даются призы или бонусы. Базар — определенная договоренность.

— определенная договоренность. Биполярочка — название биполярного расстройства, используемое в шутливой форме.

— название биполярного расстройства, используемое в шутливой форме. Бэнгер — музыкальный хит.

— музыкальный хит. Войс — голосовое сообщение в мессенджере.

— голосовое сообщение в мессенджере. Лмао — смех собеседника, используется вместо смайлика.

— смех собеседника, используется вместо смайлика. Катка – игра, матч, поединок.

– игра, матч, поединок. Пруф — доказательство.

— доказательство. Рили — действительно.

— действительно. Скилл — навык.

Сколько живет сленг

В процессе заимствования слово грамматически приспосабливается, встраивается в систему принимающего языка, обрастает суффиксами и приставками. В дальнейшем какие-то из новых слов остаются в лексиконе, а какие-то безвозвратно утрачиваются.

«Если какое-то слово заимствовали, то высока вероятность, что именно такого слова именно с таким значением в языке и не хватало, следовательно, заимствования, скорее, обогащают язык, чем каким-либо образом портят его», — отметила филолог.

Но если новые слова только дублировали уже имеющиеся, и их употребление оправдано только модностью, то, скорее всего, это мимолетное явление.

А еще часть молодежного сленга рассеивается по тем же причинам, что и появляется. Непонятный для родителей язык постепенно становится им понятным, и взрослые даже начинают его использовать. Тогда подросткам нужно изобретать новый тайный сленг, но они уже вырастают, и потребность в в этом проходит, молодежный сленг сменяет профессиональный. ок вырастает

Главред «Грамота.Ру» Владимир Пахомов привел в пример язык 70-х. Было много слов вроде «дринчить до кризы» (напиваться до сумасшествия). Но когда стиляги выросли, эти слова ушли из лексикона, их сменил сленг следующего поколения. Так и на смену зумерскому словарю придет сленг следующего поколения.