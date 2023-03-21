Каждое новое поколение создает свой тайный язык, чтобы узнавать своих и отсеивать чужих. Но зумеры побили все рекорды по количеству сленговых словечек. С чем это связано и что означают «кринж», «краш», «овердофига» и еще несколько десятков модных терминов?Есть условная теория поколений, в которой родившиеся с 2000 по 2010 годы обозначаются как «поколение Z» или «зумеры». Главное отличие зумеров в том, они родились со смартфоном в руках и аккаунтами в соцсетях. По данным Росстата, в России их около 40 миллионов человек.
Как рождается молодежный сленг
У появления молодежного сленга несколько причин. Одна из них — особенности подросткового возраста, когда дети самоутверждаются, стараются дистанцироваться от родителей даже на уровне языка общения.
Кроме того, молодежь более экспрессивна, эмоциональна, и поэтому подростки стремятся к более емкой речи, более коротким словам.
А еще молодежь любит все новое. И на фоне того, что словарный запас в силу малого опыта у тинейджеров не велик, свежий набор слов отлично заменяет им обычные выражения из лексики взрослого человека.
При этом каждом поколении возникают свои сленговые словечки, связанные с реалиями времени. Например, у молодежи в нулевых были в обиходе: «аффтар», «ржунимагу», «клава», «аська», «контра». Тогда сленг был связан с зарождением интернета, первыми компьютерными программами и играми.А сегодняшнее популярное «триггер» и производные от него «триггерит», «триггернуться» связаны с модой на психологию, отметила доцент кафедры филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Елена Дубровская.
У зумеров самый богатый сленг
Словарь зумеров оказался намного богаче, чем у предыдущих поколений. Виной тому интенсивное погружение в мир интернета, где рождаются тренды, мемы, и который стер все границы, в том числе географические.
Современные российские подростки очень активно заимствуют слова из множества сфер, в особенности — англоязычные выражения. Так, огромное количество слов к 2023 году пришло в молодежный сленг из языка геймеров.
Как источники сленга не отстают и зарубежные музыка и сериалы. Если раньше сериалы смотрели и обсуждали только с друзьями, то теперь вокруг популярных сериалов образуется фанатская база, создается множество мемов и дополнительного контента, и, как следствие — специфических терминов.
Но новые слова не входят в молодежный язык в оригинальном звучании.
Они сначала трансформируются, иногда не раз, и только потом становятся устойчивыми в лексиконе.
Здесь опять вступает в силу стремление с сокращениям. Например, с целью экономии речевых усилий «вариант» превращается в «варик», вместо сюрреализма говорят «сюр» , «ава» — вместо «аватарки» или даже «ЛП» — вместо «лучшей подруги».
«Или (слова) заимствуются для наиболее точной передачи значения используемого слова. Отсюда все "краши", "кринжи и всяческое "стэнить", "форсить". Или, возможно, просто как проявление своего рода лингвокреативности, как "овердофига"», — сказала Sibnet.ru Дубровская.
Словарь молодежного сленга
О людях (существительные):
- Бро — неформальное обращение к человеку, похоже по смыслу на «друг», «товарищ».
- Бэсти — лучший друг.
- Душнила — излишне занудный, давящий человек.
- Краш — человек, в которого тайно влюблен.
- Поридж — зумер, излишне следующий трендам.
- Рак — неумелый человек, неспособный играть в компьютерные игры, как будто у него клешни вместо рук.
- Соулмейт — родственная душа.
- Токсик — токсичный человек.
О действиях (глаголы):
- Агриться – раздражаться.
- Апать — подниматься в звании или улучшать что-то.
- Бомбить — негодовать.
- Го — призыв к действию.
- Гостинг — резкое прекращение отношений без предупреждения и объяснения причин.
- Лутать — добыть что-то от денег до продуктов в магазине.
- Ивейтить — уклоняться.
- Запилить — сделать что-то в контексте социальных сетей.
- Оффнуть — выключить.
- Пушить — продвигать.
- Рашить — спешить.
- Стэнить — фанатеть, слово из песни рэпера Эминема «Stan».
- Трэпить — веселиться, проводить время на вечеринках.
- Флексить — хвастаться, выделываться.
- Форсить — проталкивать.
- Харасить — причинять вред или мучать.
- Чекать — проверять.
- Шипперить — придумывать себе, что какая-либо пара состоит в отношениях.
О чувствах и эмоциях:
- Кринж — испанский стыд.
- Изи — легко.
- Овердофига — очень много, от слов over (сверх) и до фига (много).
- Симп – ощущение неловкости из-за своей влюбленности.
- Вайб — атмосфера, возникающая при каких-либо обстоятельствах.
- Рарный айтем — настоящая удача.
- Муд — настроение, состояние.
- Топ — хороший, лучший.
- Панч — оскорбление.
- Криповый — страшный.
- Рандомный — случайный.
- Факап — провал.
- Эпик — что-то невообразимо крутое.
О разном:
- Абилка — способность, полученная при прохождении уровней или данная по умолчанию.
- Ачивка — достижение, полученное в ходе выполнения определенных заданий, за которое даются призы или бонусы.
- Базар — определенная договоренность.
- Биполярочка — название биполярного расстройства, используемое в шутливой форме.
- Бэнгер — музыкальный хит.
- Войс — голосовое сообщение в мессенджере.
- Лмао — смех собеседника, используется вместо смайлика.
- Катка – игра, матч, поединок.
- Пруф — доказательство.
- Рили — действительно.
- Скилл — навык.
Сколько живет сленг
В процессе заимствования слово грамматически приспосабливается, встраивается в систему принимающего языка, обрастает суффиксами и приставками. В дальнейшем какие-то из новых слов остаются в лексиконе, а какие-то безвозвратно утрачиваются.
«Если какое-то слово заимствовали, то высока вероятность, что именно такого слова именно с таким значением в языке и не хватало, следовательно, заимствования, скорее, обогащают язык, чем каким-либо образом портят его», — отметила филолог.
Но если новые слова только дублировали уже имеющиеся, и их употребление оправдано только модностью, то, скорее всего, это мимолетное явление.
А еще часть молодежного сленга рассеивается по тем же причинам, что и появляется. Непонятный для родителей язык постепенно становится им понятным, и взрослые даже начинают его использовать. Тогда подросткам нужно изобретать новый тайный сленг, но они уже вырастают, и потребность в в этом проходит, молодежный сленг сменяет профессиональный. ок вырастает
Главред «Грамота.Ру» Владимир Пахомов привел в пример язык 70-х. Было много слов вроде «дринчить до кризы» (напиваться до сумасшествия). Но когда стиляги выросли, эти слова ушли из лексикона, их сменил сленг следующего поколения. Так и на смену зумерскому словарю придет сленг следующего поколения.