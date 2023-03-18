Группы крови родителей и ребенка могут отличаться, но это не значит, что малыша подменили в роддоме или в процесс вмешался сосед. Разбираемся — как наследуются группы крови.

Группа крови — это множество разных антигенов, находящихся на поверхности клеток крови. Их объединяют и классифицируют. По данным Международного общества переливания крови за 2021 год, существует 43 системы групп крови. Из них наибольшее значение в прикладной медицине получили системы AB0 и резус-фактор. Именно эти системы знакомы каждому обывателю.

В системе AB0 на поверхности эритроцитов могут содержаться антигены A и B, а в плазме крови — антитела анти-А и анти-В. Получается четыре возможные комбинации: 0, в другой классификации I (первая), А — II (вторая), B — III (третья), АB — IV (четвертая). В резус-факторе самый сильный — антиген D. По его наличию или отсутствию используют термины «резус-положительный» (Rh+) и «резус-отрицательный» (Rh-).

Какая группа крови будет у ребенка

Наследование группы крови происходит по закону Менделя: один ген будет от матери, другой — от отца. В зависимости от комбинации доминантных и рецессивных генов возможны варианты. Только если обоих родителей группа крови 0 (первая), то со 100% вероятностью у ребенка она и будет.

У родителей с положительным резусом может появиться ребенок с отрицательным, если встретятся два рецессивных гена d. Но у пары с отрицательным резусом никак не сможет родиться «положительный» младенец.