Можно ли с сезонной аллергией отпроситься на удаленку

Россияне, страдающие от сезонной аллергии, могут попросить руководство перевести их на удаленку в период обострения, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист отметил, что закон не содержит исчерпывающего перечня причин перевода сотрудников на удаленку. Работодатели должны руководствоваться как нормативными актами, так и разъяснениями Роструда и судебной практикой.

При аллергии на цветение сотрудник может попросить о переводе на удаленную работу в период обострения, но при условии, что характер работы позволяет выполнять ее дистанционно, а у работодателя имеется утвержденный порядок надомного труда, включая вопросы обеспечения средствами работы и возможными компенсациями, сказал RT Хаминский.

Если же работа на дому невозможна, специалист может взять отпуск или оформить больничный, отметил юрист.

