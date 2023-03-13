Россия установила рекорд профицита торгового баланса

Профицит торгового баланса России за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы.

По данным ФТС, экспорт за 2022 год составил 591,46 миллиарда долларов, что на 19,9% выше показателей за 2021 год. Импорт за прошлый год составил 259,083 миллиарда долларов, что ниже на 11,7% показателя 2021 года. Внешнеторговый оборот составил 850,5 миллиарда долларов.

Энергетический экспорт из России в стоимостном выражении составил 383,73 миллиарда долларов. Следом идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, экспорт которых в 2022 году оценивается в 41,3 миллиарда долларов.

Объемы экспорта черных металлов, удобрений, а также жемчуга и драгоценных и полудрагоценных металлов и камней составили 24,5 миллиарда, 19,3 миллиарда и 18,5 миллиарда долларов соответственно.

Что касается импорта, то Россия ввезла промышленное оборудование и механические устройства на сумму 47,3 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - на 35,7 миллиарда долларов, а также электрические машины и оборудование на 29,8 миллиарда долларов.