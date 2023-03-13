Систему распознавания молний разработали в России

Российские ученые разработали систему регистрации молний. В 2023 году ее начнут использовать для поиска очагов лесных пожаров, возникших из-за гроз.

Система разработана специалистами Иркутского национального исследовательского технического университета совместно с учеными Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«До начала пожароопасного сезона в региональную геоинформационную систему министерства лесного комплекса интегрируют разработанную иркутскими учеными систему грозопеленгации», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Система регистрирует вспышки электромагнитного излучения, возникающие в период гроз. Основываясь на данных грозопеленгации, сотрудники МЧС будут корректировать маршруты авиапатрулирования, что поможет выявлять пожары природного происхождения на ранней стадии.