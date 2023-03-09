Ученые создали фотоаппарат, способный снять атомы в движении

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук Колумбийского университета создали камеру с выдержкой в 1 пикосекунду, это в триллион раз быстрее, чем обычные камеры и позволяет сфотографировать атомы в движении.

В материале, опубликованном в Science Daily, описано, что камера позволяет исследовать динамический хаос движения частиц в твердых кристаллических решетках. Это дает возможность узнать больше о поведении атомов в различных условиях.

«Понимание динамического беспорядка в материалах может привести к созданию более энергоэффективных термоэлектрических устройств, таких как твердотельные холодильники и тепловые насосы, а также к лучшему извлечению полезной энергии из отработанного тепла, такого как выхлопы автомобилей и электростанций», — говорится в исследовании.

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Исследователи планируют продолжить работу, сделать камеру более простой и доступной в использовании и стандартизировать ее применение. Методика пока не готова, но ученые надеются, что с дальнейшим развитием их разработка перейдет в разряд стандартных измерений.