Космический телескоп James Webb обнаружил шесть галактик, масса которых сопоставима с гигантской галактикой Андромеда, хотя они относятся к числу ранних — то есть возникли всего спустя 500-700 миллионов лет после Большого Взрыва.

Галактики начали появляться во Вселенной спустя 300-400 миллионов лет после Большого взрыва, они были небольшими и росли медленно. Таким образом, шесть обнаруженных галактик не могли стать такими большими за столь короткий промежуток времени.

«Нам удалось открыть сразу шесть объектов, которые не уступают по массе Млечному Пути и другим современным галактикам, чьи аналоги не должны были существовать в эту эру», — отметил участник исследования Джоэль Леха.

Открытие «невозможных» галактик ставит под сомнение существующие космологические теории. В настоящее время астрономы пытаются найти объяснение существованию таких объектов в глубоком космосе.