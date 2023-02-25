НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космический телескоп заснял невозможные галактики

Источник:
ТАСС
188 0

Космический телескоп James Webb обнаружил шесть галактик, масса которых сопоставима с гигантской галактикой Андромеда, хотя они относятся к числу ранних — то есть возникли всего спустя 500-700 миллионов лет после Большого Взрыва.

Галактики начали появляться во Вселенной спустя 300-400 миллионов лет после Большого взрыва, они были небольшими и росли медленно. Таким образом, шесть обнаруженных галактик не могли стать такими большими за столь короткий промежуток времени.

«Нам удалось открыть сразу шесть объектов, которые не уступают по массе Млечному Пути и другим современным галактикам, чьи аналоги не должны были существовать в эту эру», — отметил участник исследования Джоэль Леха.

Открытие «невозможных» галактик ставит под сомнение существующие космологические теории. В настоящее время астрономы пытаются найти объяснение существованию таких объектов в глубоком космосе. 

Тема: Человек и космос
Экстремальная вспышка произошла на Солнце
Астероид 2005 YY128 приблизится к Земле на минимальное расстояние
Ученый объяснил, почему люди верят в инопланетян
Раскрыта тайна мерцания черных дыр
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден обратится к Путину и российскому народу
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Раскрыты участники шоу «Новые звезды в Африке»
Кадыров обратился к российским властям
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские военные разгромили колонну ВСУ
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Российский космический корабль отправится на Луну в июле
30
Большинство россиян высказало доверие посланию Путина
29
Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше
25
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
23
МИД предостерег НАТО и Украину от авантюрных шагов в Приднестровье