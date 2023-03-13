Кто получил «Оскар» в 2023 году

Фильм «Все везде и сразу» взял сразу семь наград «Оскара», в
том числе за лучший фильм, а актер Брендан Фрейзер — статуэтку за лучшую
мужскую роль в фильме «Кит», совершив камбэк в карьере. Кто и за что получил
«Оскар» в 2023 году?
Лучший фильм — «Все везде и сразу»
Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»)
Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»)
Лучший режиссер — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде
и сразу»)
Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде
и сразу»)
Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все
везде и сразу»)
Лучший адаптированный сценарий — Сара Полли («Говорят
женщины»)
Лучший оригинальный сценарий — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
(«Все везде и сразу»)
Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без
перемен» (Германия)
Лучший документальный фильм — «Навальный»
Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший оператор — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)
Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды» (Джо
Леттери, Ричард Бэйнхэм, Эрик Сайндон, Дэниел Барретт)
Лучший монтаж — «Все везде и сразу»
Лучший звук — «Топ Ган: Мэверик» (Марк Вайнгартен,
Джеймс Х. Мазер, Эл Нельсон, Крис Бердон, Марк Тейлор)
Лучший оригинальный саундтрек — Фолькер Бертельман
(«На Западном фронте без перемен»)
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот,
Лис и Конь»
Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание
по-ирландски»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели
слонов»
Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном
фронте без перемен»
Лучшие костюмы — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда
навеки»)
Лучший грим и прически — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин,
Аннемари Брэдли)
Лучшая песня — М. М. Киравани, Chandrabose – Naatu Naatu
(«RRR: Рядом ревет революция»)
95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта. Она прошла в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.