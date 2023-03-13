Кто получил «Оскар» в 2023 году

Фильм «Все везде и сразу» взял сразу семь наград «Оскара», в том числе за лучший фильм, а актер Брендан Фрейзер — статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Кит», совершив камбэк в карьере. Кто и за что получил «Оскар» в 2023 году?

Лучший фильм — «Все везде и сразу»

Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»)

Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучший режиссер — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)

Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»)

Лучший адаптированный сценарий — Сара Полли («Говорят женщины»)

Лучший оригинальный сценарий — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)

Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен» (Германия)

Лучший документальный фильм — «Навальный»

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший оператор — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды» (Джо Леттери, Ричард Бэйнхэм, Эрик Сайндон, Дэниел Барретт)

Лучший монтаж — «Все везде и сразу»

Лучший звук — «Топ Ган: Мэверик» (Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Эл Нельсон, Крис Бердон, Марк Тейлор)

Лучший оригинальный саундтрек — Фолькер Бертельман («На Западном фронте без перемен»)

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов»

Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен»

Лучшие костюмы — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»)

Лучший грим и прически — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли)

Лучшая песня — М. М. Киравани, Chandrabose – Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта. Она прошла в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.