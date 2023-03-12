Наступление Украины на Крым при поддержке Соединенных Штатов обернется катастрофой для Европы, уверен обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен.

«Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», приводит «Лента.ру» мнение Брайена. Вашингтон может пойти на тайное участие в операции, например, послав пилотов ВВС США или НАТО управлять перекрашенными в украинские опознавательные знаки истребителями.

Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд указала, что США считают военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает намерения Киева их уничтожить.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 10 марта пообещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. По его словам, Киев объяснит, что к Украине нужно относиться «не то что с уважением, а с большим страхом».

Полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что нападение на Крым чревато войной между США и Россией. «Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — заявил Дуглас.