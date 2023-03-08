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Западные СМИ нашли украинский след в подрыве «Северных потоков»

Источник:
Sibnet.ru
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Утечка газа в результате взрыва «Северных потоков»
Утечка газа в результате взрыва «Северных потоков»
Фото: © Swedish Coast Guard
Американские и немецкие СМИ увидели «отчетливый украинский след» в диверсии на «Северных потоках». Сенатор Алексей Пушков назвал эти материалы «неудачной попыткой дезинформации».

Американское издание The New York Times пишет, что, несмотря на заявления Киева о непричастности к подрывам газопроводов, новые разведданные предполагают, что диверсию совершила некая проукраинская группировка. В статье указано, что граждане Великобритании и США в этом  не участвовали.

По словам источников NYT, взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов, которые, вероятно, до этого не работали на военные или разведывательные службы.

Немецкая газета Die Zeit написала, что немецкие следственные органы совершили прорыв в расследовании взрывов на «Северных потоках» и выяснили, что «следы ведут на Украину».

Следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции. И оказалось, что его арендовала польская компания, принадлежащая украинцам.

Попытка выгородиться

Пушков удивился наивной попытке выгородить настоящих виновников. «Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

«За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации», — отметил Пушков.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было «выгодно».

В февраля известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором пришел к выводу, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к инциденту.

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