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Красноярский депутат отравился мухоморами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Законодательное собрание Красноярского края

Депутат красноярского Заксобрания Денис Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве.

Несколько телеграм-каналов написали, что прошлой ночью Терехова госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.

Врачи диагностировали у депутата отравление мухоморами. Где депутат мог взять грибы, не уточняется.

Состояние Терехова оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Терехову 44 года, он журналист и пиарщик, депутат Заксобрания с 2021 года. Он был выдвинут от партии «Новые люди».

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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