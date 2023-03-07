Красноярский депутат отравился мухоморами

Депутат красноярского Заксобрания Денис Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве.

Несколько телеграм-каналов написали, что прошлой ночью Терехова госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.

Врачи диагностировали у депутата отравление мухоморами. Где депутат мог взять грибы, не уточняется.

Состояние Терехова оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Терехову 44 года, он журналист и пиарщик, депутат Заксобрания с 2021 года. Он был выдвинут от партии «Новые люди».