СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия

Демографическая трагедия разворачивается в России. За последние три года страна потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно — из-за спецоперации, болезней и эмиграции. Такими темпами к 2050 году население сократится до 130 миллионов человек.

За 2020-21 годы население России сократилось на 1,3 миллиона человек, причем наибольший спад наблюдался среди этнических русских. Если прибавить к смертности от пандемии коронавируса людей, погибших в ходе СВО и уехавших из страны, Россия за последние три года потеряла 2,8 миллиона человек, пишет The Economist со ссылкой на независимого специалиста по демографии.

Страна достигала пика численности населения в 1994 году, в России жило 149 миллионов человек. С тех пор демографическая кривая пошла вниз. Частичное восстановление наблюдалось в 2010-х годах благодаря иммиграции и щедрым пособиям на детей. В 2021 году в стране насчитывалось 145 миллионов — по данным ООН, которая не включает в эту цифру 2,4 миллиона жителей Крыма.

Если демографические тенденции в РФ сохранятся, население страны может сократиться до 130 млн человек к середине века и до 120 млн через 50 лет.

Ковид, СВО и мобилизация

The Economist связывает демографический спад в России с коронавирусом и СВО, а также алкоголизмом и нищетой.

Официально в пандемию от ковида в России скончались более 388 тысяч человек, но издание оценивает общую избыточную смертность в 2020-2023 годах в диапазоне от 1,2 до 1,6 миллиона. Такая цифра была бы сопоставима с числом умерших в Китае и Соединенных Штатах, население которых намного больше.

По западным оценкам, за последний год было убито или ранено 175-200 тысяч российских солдат. Российские цифры гораздо ниже: в сентябре 2022 Минобороны сообщало, что погибли около 6 тысяч военнослужащих.

По данным The Economist, от 500 тысяч до 1 миллиона человек уехали из страны после объявления частичной мобилизации. В основном это были молодые образованные люди.

Такое бегство еще больше искажает несбалансированное соотношение полов. На каждые 100 мужчин приходится 121 женщина старше 18 лет (по данным 2021 года).

Средняя продолжительность жизни мужчин в России упала с 69 лет в 2019 году до 64 в 2021. Теперь они умирают на шесть лет раньше, чем мужчины в Бангладеш, и на 18 лет раньше, чем мужчины в Японии.

Что это означает для будущего России?

Россия может не достичь того, что позволяет другим странам быть богатыми и стареть: повышающегося уровня образования.

Парадокс заключается в том, что в России один из самых высоких показателей образования среди людей старше 25 лет, однако массовая эмиграция сводит это преимущество на нет .

«Общий эффект демографического спада будет заключаться в том, что Россия сильно и к худшему изменится. Большинству стран, переживших демографический спад, удалось избежать крупных социальных потрясений. Россия может быть другой», — прогнозирует The Economist.