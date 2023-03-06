Подержанные авто в России превратят в электромобили

Калининградский завод «Автотор» начнет переоснащать подержанные автомобили в электрокары, сообщил глава холдинга Владимир Щербаков. Замена обойдется в 80 тысяч рублей.

«Мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», — рассказал «Известиям» Щербаков.

По его словам, такой комплект можно будет устанавливать на машину на любой станции техобслуживания. Ремоторизация подержанного парка решит несколько задач — поможет избежать проблемы дефицита запчастей при ремонтах старых ДВС и поддержит экологию.

В среднем услуга замены ДВС на электромотор при массовом запуске может укладываться в 1 тысячу евро на автомобиль (около 80 тысяч рублей по текущему курсу).

Независимые автоэксперты критически встретили проект. Консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предположил, что сами запчасти (электродвигатель и батарея) могут стоить от 650 тысяч до 1 миллиона рублей. Неясно, и как производитель собирается решать вопрос с размещением батареи в машинах, где пространство под нее не предусмотрено изначально.