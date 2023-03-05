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Шнуров отреагировал на разговоры о его планах покинуть Россию

Источник:
ТАСС
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что появившаяся в СМИ информация о его намерении уехать из России не соответствует действительности.

Ранее телеграм-каналы со ссылкой на окружение Шнурова сообщили, что он решил покинуть Россию и якобы уже оформляет гражданство одной из европейских стран.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», — сказал ТАСС Шнуров.

Отвечая на вопрос о его отношении к артистам, покинувшим Россию, лидер группы «Ленинград» сказал, что ему «все равно, кто и где проживает».

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Политика #Мир #Светская хроника
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