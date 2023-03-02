Нейросеть научили играть в Doom

Нейросеть обучили играть в легендарный экшен Doom, который давно является своеобразным бенчмарком для проверки возможностей и мощности устройств.

В эксперименте использовали чип Syntiant NDP200, который используется для нейронных сетей, а также для мониторинга аудио и видео. NDP200 способен работать на частоте до 100 МГц, у него 26 контактов GPIO.

Чтобы играть в Doom, чипу оказалось достаточным всего одного милливатта энергии. Обучение шло с помощью VizDoom, версии игры, используемой для исследований искусственного интеллекта и обучения с подкреплением на основе необработанной визуальной информации.



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Сама нейросеть состояла примерно из 600 тысяч параметров, которым хватило 640 КБ ОЗУ на микросхеме чипа. Разработчики подчеркнули, что им удалось продемонстрировать эффективность NDP200 при ничтожном потреблении энергии.