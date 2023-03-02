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Нейросеть научили играть в Doom

Источник:
Tomshardware
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Нейросеть обучили играть в легендарный экшен Doom, который давно является своеобразным бенчмарком для проверки возможностей и мощности устройств.

В эксперименте использовали чип Syntiant NDP200, который используется для нейронных сетей, а также для мониторинга аудио и видео. NDP200 способен работать на частоте до 100 МГц, у него 26 контактов GPIO.

Чтобы играть в Doom, чипу оказалось достаточным всего одного милливатта энергии. Обучение шло с помощью VizDoom, версии игры, используемой для исследований искусственного интеллекта и обучения с подкреплением на основе необработанной визуальной информации.

Сама нейросеть состояла примерно из 600 тысяч параметров, которым хватило 640 КБ ОЗУ на микросхеме чипа. Разработчики подчеркнули, что им удалось продемонстрировать эффективность NDP200 при ничтожном потреблении энергии.

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Хайтек #Интернет #Экшены
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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Nik3316

да ты Петросян))) Запад ужом вьется, ну нет законов как отнять деньги у ЦБ, а ты про суды вспомнил)))Китайцы...

Maniac.

Когда этих "ИнтеллектАналлоВ" уже прошерстят из органов... Мне с пелёнок говорили, что оружие ни какое...