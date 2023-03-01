Песня «Комарово» из игры Atomic Heart попала в чарт «Яндекс Музыки»

Ремикс песни «Комарово» Игоря Скляра из компьютерной игры Atomic Heart заняла первое место в чарте «Яндекс Музыки».

В игре Atomic Heart песню «Комарово» звучит в обработке музыканта Валерия Dvrst, популяризатора жанра дрифт-фонк в России.

Компьютерная игра Atomic Heart — приключенческий ролевой боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. 21 февраля игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

Кроме «Комарово», в игре звучат ремиксы на другие советские песни: «Трава у дома», «Звездное лето», «Арлекино», «Стоят девчонки». Они тоже вошли в чарт-100 песен «Яндекс Музыки».