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Песня «Комарово» из игры Atomic Heart попала в чарт «Яндекс Музыки»

Источник:
Sibnet.ru
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Ремикс песни «Комарово» Игоря Скляра из компьютерной игры Atomic Heart заняла первое место в чарте «Яндекс Музыки».

В игре Atomic Heart песню «Комарово» звучит в обработке музыканта Валерия Dvrst, популяризатора жанра дрифт-фонк в России.

Компьютерная игра Atomic Heart — приключенческий ролевой боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. 21 февраля игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

Кроме «Комарово», в игре звучат ремиксы на другие советские песни: «Трава у дома», «Звездное лето», «Арлекино», «Стоят девчонки». Они тоже вошли в чарт-100 песен «Яндекс Музыки».

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Культгид #Музыка #Экшены
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