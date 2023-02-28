Представителей «ЧВК Редан» задержали в Улан‑Удэ

Полиция задержала подростков в торговом центре в Улан-Удэ, после беседы их отпустили, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы МВД по Республике Бурятия. Предположительно, это были участники субкультуры «ЧВК Редан».

Во вторник полицейские получили информацию, что возле одного из торговых центров Улан-Удэ собрались подростки для участия в массовой драке.

«Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после проведения профилактической беседы переданы законным представителям», — сообщила собеседница.

В соцсетях сообщалось, что подростки относились к молодежной субкультуре «ЧВК Редан». Задержания представителей этой субкультуры проходили в последние несколько дней в торговых центрах крупных городов России, в том числе Новосибирска.

Представители «ЧВК Редан» любят аниме, носят черную одежду с логотипом паука и цифрой четыре. Эти атрибуты они взяли из аниме «Хантер х Хантер» образца 1990-х годов. Сами участники пишут в своих группах в соцсетях, что они собираются в ТЦ для общения, а не для драк.

Но движению уже придали общественно опасную окраску. Драться против «Редана» приходят представители другой субкультуры — «Офники» или «Антиредан».