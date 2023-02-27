Путин объявил благодарность Гоблину

Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации: Пучкову Дмитрию Юрьевичу — журналисту, продюсеру, город Москва», — говорится в документе.

Глава государства отметил работу Пучкова с Российским военно-историческим обществом. Сам блогер сообщил, что не знал о благодарности президента России в свой адрес. «Не знал. Меня про такое никто не предупреждал», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Дмитрий Пучков получил известность благодаря своим авторским закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».