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Путин объявил благодарность Гоблину

Источник:
Sibnet.ru
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Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков
Фото: Sudomoin Danila / CC BY-SA 3.0

Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации: Пучкову Дмитрию Юрьевичу — журналисту, продюсеру, город Москва», — говорится в документе.

Глава государства отметил работу Пучкова с Российским военно-историческим обществом. Сам блогер сообщил, что не знал о благодарности президента России в свой адрес. «Не знал. Меня про такое никто не предупреждал», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Дмитрий Пучков получил известность благодаря своим авторским закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».

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Политика #Россия
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